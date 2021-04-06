Пепе: Мы должны сыграть с «Челси» страстно, не пижонить и работать как команда

Капитан и защитник «Порту» Пепе рассказал о настрое на первый матч с «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Матч с "Ювентусом" в прошлом. Теперь важен этот. Мы должны сыграть страстно, не пижонить и работать как команда.

У нас хорошее настроение, позитивная атмосфера, ждем не дождемся матча. Мы как следует подготовились.

В футболе нельзя знать наверняка, но я надеюсь, что болельщики увидят ту команду, которую ожидают. Мы уважаем "Челси". Будет тяжело, но мы хотим пройти дальше», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Матч «Порту» — «Челси» состоится 7 апреля, в Севилье (Испания). Начало — в 22:00 по московскому времени.