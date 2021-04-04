Головина — худший игрок «Монако» в матче против «Метца»

Александр Головин Фото: globallookpress.com
Российский полузащитник монегасков Александр Головин получил оценку 5,0, что является самой низкой из всех футболистов, принявших участие в игре. Хавбек вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменен на 64-й минуте, не отметившись результативными действиями.
В нынешнем сезоне 24-летний игрок сыграл за «Монако» 16 матчей, отметившись четырьмя голами и семью результативными передачами.
В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает третье место (62 очка), а «Метц» — девятое (42 очка).