Головина — худший игрок «Монако» в матче против «Метца»

L’Equipe выставил оценки игрокам матча 31-го тура Лиги 1 «Монако» — «Мец» (4:0).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин получил оценку 5,0, что является самой низкой из всех футболистов, принявших участие в игре. Хавбек вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменен на 64-й минуте, не отметившись результативными действиями.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок сыграл за «Монако» 16 матчей, отметившись четырьмя голами и семью результативными передачами.

В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает третье место (62 очка), а «Метц» — девятое (42 очка).