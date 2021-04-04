«Алавес» — «Сельта»: счетом 1:3, обзор голов

В матче 29 тура испанской Примерыпобедиласо счетом 3:1.

«Кельты» очень быстро ушли вперде благодаря голам Нолито, Яго Аспаса и Санти Мины. Аспас также сделал две голевые передачи.

Календарь и таблица испанской Примеры

Хозяева смогли ответить лишь на 86 минуте, когда забил Флориан Лежен.

Также отметим, что с 54 минуте гости играли в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Джейсон Мурильо.

Футбол. Испания. Примера Алавес — Сельта 1:3 Голы: 0:1 Нолито (8'), 0:2 Яго Аспас (15'), 0:3 Сантьяго Мина (20'), 1:3 Флорьян Лежён (87') Алавес: Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте (Хави Лопес, 36'), Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Чимо Наварро, Родриго Батталья, Томас Пина (Борха Сайнс, 57'), Луис Риоха (Эдгар Мендес, 36'), Жоау Филипе, Факундо Пельистри (Иньиго Кордоба, 69'), Хоселу Сельта: Иван Вильяр, Уго Мальо, Джозеф Айду, Аарон Кариколь, Джейсон Мурильо, Денис Суарес (Кевин Васкес, 81'), Нолито (Франсиско Пейнадо, 56'), Ренато Тапиа, Брайс Мендес, Яго Аспас (Факундо Феррейра, 87'), Сантьяго Мина (Хосе Фонтан, 57') Предупреждения: Джейсон Мурильо (2'), Виктор Лагуардия (22'), Джозеф Айду (25'), Флорьян Лежён (53'), Джейсон Мурильо (55'), Чимо Наварро (65'), Эдгар Мендес (85'), Кевин Васкес (87'), Ренато Тапиа (89'), Уго Мальо (90')

«Сельта» поднялась на 7 строчку в турнирной таблице Примеры и набрала 37 очков. «Алавес» находится на дне, имея 23 балла.