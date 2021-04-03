В «Рубине» отреагировали на слухи от интересе «Баварии» к Хвиче

Генеральный директор «Рубина»прокомментировал информацию о желании «Баварии» приобрести лидера казанской команды

«Из "Баварии" по Хвиче к нам никто не обращался.

За сколько бы я продал Хвичу? Не хочу называть цифру, это я буду обсуждать с клубами, заинтересованными в нем. В этом деле нельзя делать фальстарт», — приводит слова Сайманова Sport24.

Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в десять миллионов евро.

Кварацхелия забил по голу в двух последних матчах сборной Грузии — в ворота Греции и Испании. В текущем сезоне РПЛ футболист провел 20 матчей за «Рубин», забил три гола и отдал восемь результативных передач.