В «Рубине» отреагировали на слухи от интересе «Баварии» к Хвиче

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
«Из "Баварии" по Хвиче к нам никто не обращался.
За сколько бы я продал Хвичу? Не хочу называть цифру, это я буду обсуждать с клубами, заинтересованными в нем. В этом деле нельзя делать фальстарт», — приводит слова Сайманова Sport24.
Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в десять миллионов евро.
Кварацхелия забил по голу в двух последних матчах сборной Грузии — в ворота Греции и Испании. В текущем сезоне РПЛ футболист провел 20 матчей за «Рубин», забил три гола и отдал восемь результативных передач.