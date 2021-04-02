Капитанскую повязку Роналду продали за 63,7 тысячи евро

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
Букмекерская компания Mozzart Bet согласилась заплатить за лот 7,5 миллиона сербских динаров или около 65,7 тысячи евро.
Вырученные средства пойдут на лечение 6-месячного мальчика в Сербии, у которого выявлена спинальная мышечная атрофия.
Капитанскую повязку организации «Вместе ради жизни» передал пожарный, который подобрал ее после матча.
Напомним, что Роналду в гневе швырнул повязку на газон после того, как арбитры не засчитали его чистый гол в ворота сербов.