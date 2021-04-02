Капитанскую повязку Роналду продали за 63,7 тысячи евро

Капитанская повязка, брошенная на газон форвардом сборной Португалиив концовке матча квалификации ЧМ-2022 против Сербии (2:2), продана на благотворительном аукционе, пишет журналист Йован Симич в Twitter.

Букмекерская компания Mozzart Bet согласилась заплатить за лот 7,5 миллиона сербских динаров или около 65,7 тысячи евро.

Вырученные средства пойдут на лечение 6-месячного мальчика в Сербии, у которого выявлена спинальная мышечная атрофия.

Капитанскую повязку организации «Вместе ради жизни» передал пожарный, который подобрал ее после матча.

Напомним, что Роналду в гневе швырнул повязку на газон после того, как арбитры не засчитали его чистый гол в ворота сербов.