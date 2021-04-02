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    Все новости спорта

    Капитанскую повязку Роналду продали за 63,7 тысячи евро

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    Капитанская повязка, брошенная на газон форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду в концовке матча квалификации ЧМ-2022 против Сербии (2:2), продана на благотворительном аукционе, пишет журналист Йован Симич в Twitter.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Букмекерская компания Mozzart Bet согласилась заплатить за лот 7,5 миллиона сербских динаров или около 65,7 тысячи евро.

    Вырученные средства пойдут на лечение 6-месячного мальчика в Сербии, у которого выявлена спинальная мышечная атрофия.

    Капитанскую повязку организации «Вместе ради жизни» передал пожарный, который подобрал ее после матча.

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    • Напомним, что Роналду в гневе швырнул повязку на газон после того, как арбитры не засчитали его чистый гол в ворота сербов.

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