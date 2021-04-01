СМИ: «Аталанта» подписала полузащитника ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстанапродолжит карьеру в чемпионате Италии, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, близкого к ситуации, Зайнутдинов подписал контракт с «Аталантой». Соглашение 22-летнего игрока с итальянским клубом рассчитано на пять лет. Финансовые детали сделки не уточняются.

Известно, что он завершит сезон в составе своего нынешнего клуба, после чего переберется в Италию по окончанию чемпионата Европы-2020.

В текущем сезоне, после перехода за два миллиона евро из «Ростова», полузащитник провел 19 матчей в составе «армейцев», отличившись одним голом и одной голевой передачей.