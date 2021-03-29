Черчесов: Перед каждой игрой международного уровня есть давление

Главный тренер сборной Россиидал интервью в преддверии поединка со Словакией в матче квалификации на чемпионат мира 2022 года.

«Результат оставляет определённый отпечаток на команде. Мы смотрим на игру нашего соперника, на сильные и слабые стороны. Результат мог быть другим в обоих матчах. Мы готовимся под конкретного соперника не опираясь на результат их матчей.

Перед каждой игрой международного уровня есть давление, вне зависимости от результата прошлого матча. На нас никак не влияют результаты Словакии, мы готовимся к собственной игре, к конкретному сопернику, который находится в определённом состоянии и составе. Мне главное знать свою команду», — цитирует Черчесова «Чемпионат».