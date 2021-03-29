ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Российская «молодежка» по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф чемпионата ЕвропыМордой по асфальту не возили. Обидное поражение «молодежки» от Франции
  • 13:09
    • Левандовски пропустит матч с Англией из-за травмы колена и может не сыграть с «ПСЖ» в ЛЧ
  • 14:01
    • В штаб Олича в ЦСКА войдут два помощника
  • 13:41
    • «Спартак» может возглавить бывший игрок «Баварии»
  • 12:56
    • Карасев обслужит матч отбора ЧМ-2022 Германия — Северная Македония
  • 07:00
    • Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Майами
    Все новости спорта

    Черчесов: Перед каждой игрой международного уровня есть давление

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Словакии Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью в преддверии поединка со Словакией в матче квалификации на чемпионат мира 2022 года.

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «Результат оставляет определённый отпечаток на команде. Мы смотрим на игру нашего соперника, на сильные и слабые стороны. Результат мог быть другим в обоих матчах. Мы готовимся под конкретного соперника не опираясь на результат их матчей.

    Перед каждой игрой международного уровня есть давление, вне зависимости от результата прошлого матча. На нас никак не влияют результаты Словакии, мы готовимся к собственной игре, к конкретному сопернику, который находится в определённом состоянии и составе. Мне главное знать свою команду», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На своем льду «армейцы» не отдадут путевку в финал «Запада»
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Снова будет обмен голами?
  • «Фуэнлабрада» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сборная России выиграет третий матч кряду?
  • Словакия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.13
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Фуэнлабрада — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Словакия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гибралтар — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Карацев — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Колорадо — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Питтсбург — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры