Левандовски пропустит матч сборной Польши против Англии

Роберт Левандовски Фото: globallookpress.com
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что мюнхенский клуб не отпустит Левандовски на игру с Англией из-за коронавирусных ограничений.
«Если обязательный карантин для возвращающихся из Англии останется в силе, мы не сможем отпустить Левандовски», — приводит слова Салихамиджича Sport Informations Dienst.
Матч Англия — Польша состоится 31 марта в Лондоне.
Между тем, Левандовски сможет сыграть за Польшу в матчах против Венгрии (25 марта) и Андорры (27 марта).
Ранее стало известно, что РФС удалось договориться об участии полузащитника «Монако» Александра Головина в матче Россия — Словения, который пройдет в Сочи.