ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Пари Сен-Жермен»Вкус дежавю. «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вновь сыграют в ЛЧ
  • 12:45
    • СМИ: Головин сможет сыграть против Словении в Сочи
  • 09:44
    • Семин получил предложение возглавить «Ротор»
  • 12:59
    • Левандовски пропустит матч сборной Польши против Англии
  • 12:04
    • СМИ: Холанд решил перейти в «Реал»
  • 11:53
    • Семин отреагировал на информацию о возможном назначении в «Ротор»
    Все новости спорта

    Левандовски пропустит матч сборной Польши против Англии

    Футбол Сборная Польши Сборная Англии Футбол Англии ЧМ-2022 Бавария Бундеслига Футбол Германии Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не поможет сборной Польши в матче отбора на ЧМ-2022 против Англии.

    Роберт Левандовски
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовски

    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что мюнхенский клуб не отпустит Левандовски на игру с Англией из-за коронавирусных ограничений.

    «Если обязательный карантин для возвращающихся из Англии останется в силе, мы не сможем отпустить Левандовски», — приводит слова Салихамиджича Sport Informations Dienst.

    Матч Англия — Польша состоится 31 марта в Лондоне.

  • Россия может выиграть группу, а может занять и четвертое место. Реакция на жеребьевку к ЧМ-2022
  • Реакция СМИ на результаты жеребьевки к ЧМ-2022 для сборной России
  • 08/12/2020

    • Между тем, Левандовски сможет сыграть за Польшу в матчах против Венгрии (25 марта) и Андорры (27 марта).

    Ранее стало известно, что РФС удалось договориться об участии полузащитника «Монако» Александра Головина в матче Россия — Словения, который пройдет в Сочи.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Сельта» «Реал»?
  • «Сельта» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 4.33
    •
  • Вторая игра в Питере будет богатой на голы?
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Прервет ли «Штутгарт» десятилетнюю серию поражений от «Баварии»?
  • «Бавария» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 18:15
    •  4.33
  • Прогноз на матч Сельта — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бавария — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Атлетик — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Вальядолид — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры