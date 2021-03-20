Левандовски пропустит матч сборной Польши против Англии

Нападающий «Баварии»не поможет сборной Польши в матче отбора на ЧМ-2022 против Англии.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что мюнхенский клуб не отпустит Левандовски на игру с Англией из-за коронавирусных ограничений.

«Если обязательный карантин для возвращающихся из Англии останется в силе, мы не сможем отпустить Левандовски», — приводит слова Салихамиджича Sport Informations Dienst.

Матч Англия — Польша состоится 31 марта в Лондоне.

Между тем, Левандовски сможет сыграть за Польшу в матчах против Венгрии (25 марта) и Андорры (27 марта).

Ранее стало известно, что РФС удалось договориться об участии полузащитника «Монако» Александра Головина в матче Россия — Словения, который пройдет в Сочи.