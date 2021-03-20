Буффон хочет завершить карьеру в «Парме»

Вратарьхочет завершить карьеру в итальянской, сообщает Todo Fichajes

Отмечается, что желание игрока также связано и с тем, что он хотел бы провести последний сезон в карьере в роли основного голкипера команды.

Напомним, голкипер начинал в «Парме» свою профессиональную карьеру, защищая цвета клуба с 1995 по 2001 год. В ее составе он стал обладателем Кубка УЕФА. С «Ювентусом» он десять раз становился чемпионом Италии.

В 2006 году Буффон стал чемпионом мира, пропустив за турнир всего два мяча. В сезоне-2018/2019 вратарь выступал за французский ПСЖ, став победителем Лиги 1.

Всего на его счету 926 матчей за карьеру, в которых он пропустил 770 мячей и в 416 встречах отстоял на ноль.