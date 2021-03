«Бавария» сыграет с «ПСЖ» в четвертьфинале ЛЧ, «Реал» — с «Ливерпулем»

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4-й и 1/2-й финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» сыграет в четвертьфинале с дортмундской «Боруссией».

Соперником «Челси» стал «Порту».

«Бавария» встретится с «Пари Сен-Жермен».

Еще за одну путевку в полуфинал поспорят мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

В первом полуфинале встретятся победители пар «Бавария» — «ПСЖ» и «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд.

Во втором полуфинале сыграют победители пар «Реал» — «Ливерпуль» и «Порту» — «Челси».

Первые матчи 1/4 финала пройдут 6/7 апреля, ответные — 13/14 апреля.

Первые полуфиналы запланированы на 27/28 апреля, ответные — на 4/5 мая.

Финал состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.

