«Торино» — «Сассуоло»: счет 3:2, обзор голов

Симоне Дзадза Фото: globallookpress.com
В первом тайме «Быки» пропустили дважды. Дублем отметился Доменико Берарди.
Хозяева переломили ход поединка в заключительные 15 минут встречи. Симоне Дзадза сократил разрыв в счете, а Роландо Мандрагора на 86 минуте счет сравнял. Победный гол оформил тот же Дзадза на второй добавленной минуте поединка.
Футбол. Италия. Серия А
Торино — Сассуоло 3:2
Голы: 0:1 Доменико Берарди (6'), 0:2 Доменико Берарди (38'), 1:2 Симоне Дзадза (77'), 2:2 Роландо Мандрагора (87'), 3:2 Симоне Дзадза (90') Торино: Сальваторе Сиригу, Бремер Глейсон (Амер Гояк, 5727'), Лянцо, Армандо Иццо, Саша Лукич (Симоне Верди, 4627'), Кристиан Даниэль Ансальди, Никола Мурру (Мергим Войвода, 4627'), Роландо Мандрагора, Томас Ринкон (Симоне Дзадза, 7227'), Андреа Белотти (Федерико Бонаццоли, 8827'), Антонио Санабрия Сассуоло: Андреа Консильи, Марлон, Рожерио, Йереми Тольян, Джанмарко Феррари, Франческо Маньянелли (Мануэль Локателли, 6127'), Филип Джуричич (Жереми Бога, 6127'), Педро Обьянг, Доменико Берарди (Федерико Пелузо, 7627'), Грегоре Дефрель (Хамед Траоре, 6227'), Франческо Капуто Предупреждения: Грегоре Дефрель (60'), Антонио Санабрия (72'), Йереми Тольян (79')
Благодаря этой победе «Торино» покинул зону вылета, набрав 23 очка. У «Сассуоло» 39 пунктов (8 место).