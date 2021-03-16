Понсе: Кокорин — качественный футболист, но он давно стоит на месте

Нападающий «Спартака»прокомментировал переход форвардаиз московского клуба в

«Александр провёл с нами не так много времени. Видно, что он качественный футболист, что Кокорин давно стоит на месте.

Он удивил меня, когда объявил о своём переходе в "Фиорентину". Мы были на обеде на сборах в Дубае, Александр внезапно встал из-за стола и сказал, что уезжает в Италию.

Он тренировался, адаптировался к команде, но мы счастливы, что он перешёл в другой отличный клуб», — приводит слова Понсе сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила 4,5 млн. евро.