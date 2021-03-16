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    Понсе: Кокорин — качественный футболист, но он давно стоит на месте

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    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал переход форварда Александра Кокорина из московского клуба в «Фиорентину».

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Александр провёл с нами не так много времени. Видно, что он качественный футболист, что Кокорин давно стоит на месте.

    Он удивил меня, когда объявил о своём переходе в "Фиорентину". Мы были на обеде на сборах в Дубае, Александр внезапно встал из-за стола и сказал, что уезжает в Италию.

    Он тренировался, адаптировался к команде, но мы счастливы, что он перешёл в другой отличный клуб», — приводит слова Понсе сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила 4,5 млн. евро.

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