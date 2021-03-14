«Крылья Советов» — «Иртыш»: счет матча 3:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: ФК «Крылья Советов»
По голу у победителей забили Иван Сергеев (5 минута, с пенальти), Юрий Горшков (42) и Антон Зиньковский (55).
Гости ответили единственным точным ударом в исполнении Дениса Магадиева (45).
Для самарской команды эта победа стала пятой подряд.
Футбол. Россия. ФНЛ
Крылья Советов — Иртыш Омск 3:1
Голы: 1:0 Иван Сергеев (пенальти) (4'), 2:0 Юрий Горшков (42'), 2:1 Denis Magadiev (44'), 3:1 Антон Зиньковский (55') Крылья Советов: Иван Ломаев, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (Владимир Полуяхтов, 46'), Мехди Зеффан (Дмитрий Кабутов, 80'), Максим Витюгов, Роман Ежов, Антон Зиньковский, Dmitri Tsypchenko (Егор Голенков, 61'), Александр Гацкан (Денис Якуба, 68'), Иван Сергеев (Рикарду Алвеш, 78') Иртыш Омск: Владислав Полетаев, Кирилл Морозов (Тимур Пухов, 21'), Denis Magadiev, Artem Shmykov, Вадим Стеклов (Ivan Korshunov, 63'), Геннадий Киселёв, Антон Кротов (Сергей Подоксёнов, 80'), Павел Шакуро, Илья Визнович (Артур Шлеермахер, 75'), Vladimir Sychevoi (Илья Стефанович, 59'), Igor Kireev Предупреждения: Александр Гацкан (45'), Геннадий Киселёв (51'), Антон Кротов (63'), Никита Чернов (76'), Денис Якуба (90')
В турнирной таблице ФНЛ «Крылья Советов» занимают первое место (67 очков), а «Иртыш» — 17-е (30 очков).
Другие результаты:
«Велес» — «Спартак-2» — 5:0
«Волгарь» - «Томь» — 2:1
«Краснодар-2» — «Чайка» — 1:1
«Торпедо» — «Енисей» — 0:1
«Шинник» — «Нижний Новгород» - 1:3