ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Спартак»Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
  • 15:19
    • Большунов стал шестым в марафоне на этапе КМ
  • 13:44
    • Сборная России заняла седьмое место в смешанной эстафете на этапе КМ в Нове-Место
  • 15:51
    • «Рубин» на выезде разгромил «Уфу»
  • 15:36
    • Карасев рассудит «Манчестер Сити» и «Боруссию» в Лиге чемпионов
  • 15:08
    • Ступак завоевала бронзу в марафоне на финальном этапе КМ
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» одержали пятую победу подряд

    «Крылья Советов» — «Иртыш»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол ФНЛ Футбол России Крылья Советов Иртыш Омск Велес Спартак-2 Волгарь Томь Краснодар-2 Чайка Торпедо Енисей Шинник Нижний Новгород Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    «Крылья Советов» в домашнем матче 30-го тура первенства ФНЛ обыграли «Иртыш» — 3:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    По голу у победителей забили Иван Сергеев (5 минута, с пенальти), Юрий Горшков (42) и Антон Зиньковский (55).

    Гости ответили единственным точным ударом в исполнении Дениса Магадиева (45).

    Для самарской команды эта победа стала пятой подряд.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Крылья Советов — Иртыш Омск 3:1
    Голы: 1:0 Иван Сергеев (пенальти) (4'), 2:0 Юрий Горшков (42'), 2:1 Denis Magadiev (44'), 3:1 Антон Зиньковский (55') Крылья Советов: Иван Ломаев, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (Владимир Полуяхтов, 46'), Мехди Зеффан (Дмитрий Кабутов, 80'), Максим Витюгов, Роман Ежов, Антон Зиньковский, Dmitri Tsypchenko (Егор Голенков, 61'), Александр Гацкан (Денис Якуба, 68'), Иван Сергеев (Рикарду Алвеш, 78') Иртыш Омск: Владислав Полетаев, Кирилл Морозов (Тимур Пухов, 21'), Denis Magadiev, Artem Shmykov, Вадим Стеклов (Ivan Korshunov, 63'), Геннадий Киселёв, Антон Кротов (Сергей Подоксёнов, 80'), Павел Шакуро, Илья Визнович (Артур Шлеермахер, 75'), Vladimir Sychevoi (Илья Стефанович, 59'), Igor Kireev Предупреждения: Александр Гацкан (45'), Геннадий Киселёв (51'), Антон Кротов (63'), Никита Чернов (76'), Денис Якуба (90')

    В турнирной таблице ФНЛ «Крылья Советов» занимают первое место (67 очков), а «Иртыш» — 17-е (30 очков).

    Другие результаты:

    «Велес» — «Спартак-2» — 5:0
    «Волгарь» - «Томь» — 2:1
    «Краснодар-2» — «Чайка» — 1:1
    «Торпедо» — «Енисей» — 0:1
    «Шинник» — «Нижний Новгород» - 1:3

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отомстит ли «Локо» сочинцам за поражение в первом круге?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Моуринью снова перехитрит Артету?
  • «Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 4.85
    •
  • Динамовцы выиграют во втором тайме?
  • «Заря» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    42.15
  • Суперэкспресс на выходные 13-14 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Заря — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тамбов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Уэска
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры