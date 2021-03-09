Нагельсманн: «Лейпцигу» понадобится сочетание азарта в атаке и надежности в обороне

Главный тренер «Лейпцига»высказал мнение о предстоящем выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с

Первый матч немецкий клуб проиграл дома со счетом 0:2.

«Мои игроки знают, что в футболе случалось много сумасшедших штук и то дефицит можно отыграть. Мы это уже доказывали сами!

Задача предстоит непростая. Игроки это знают, и я это знаю. Надо избежать ошибок, допущенных в первом матче. Мы отдадим все силы и будем мечтать о том, чтобы провести классную игру.

Мы провели несколько великолепных матчей в этом сезоне Лиги чемпионов и зарядились уверенностью. Завтра нам понадобится сочетание азарта в атаке и надежности в обороне.

Еще нужно будет не витать в облаках и сыграть умно. Только так мы сможем выйти в следующий раунд», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.