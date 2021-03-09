ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан ЛапортаMake Barcelona Great Again. Лапорта хочет сохранить Месси и вернуть Пепа
  • 19:36
    • «Салават Юлаев» всухую обыграл «Трактор»
  • 18:04
    • Романцева выписали из больницы
  • 17:52
    • Назван состав сборной России на финальный этап КМ по лыжным гонкам
  • 17:41
    • Кузнецова обыграла Свитолину на турнире в Дубае
  • 15:09
    • Лев покинет сборную Германии после Евро-2020
    Все новости спорта

    Нагельсманн: «Лейпцигу» понадобится сочетание азарта в атаке и надежности в обороне

    Футбол РБ Лейпциг Футбол Германии Лига чемпионов Ливерпуль Футбол Англии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн высказал мнение о предстоящем выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Юлиан Нагельсманн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юлиан Нагельсманн

    Первый матч немецкий клуб проиграл дома со счетом 0:2.

    «Мои игроки знают, что в футболе случалось много сумасшедших штук и то дефицит можно отыграть. Мы это уже доказывали сами!

    Задача предстоит непростая. Игроки это знают, и я это знаю. Надо избежать ошибок, допущенных в первом матче. Мы отдадим все силы и будем мечтать о том, чтобы провести классную игру.

    Мы провели несколько великолепных матчей в этом сезоне Лиги чемпионов и зарядились уверенностью. Завтра нам понадобится сочетание азарта в атаке и надежности в обороне.

    Еще нужно будет не витать в облаках и сыграть умно. Только так мы сможем выйти в следующий раунд», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» проиграет «Севилье» в ответном матче?
  • «Боруссия» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • Отыграется ли «Ювентус» против «Порту»?
  • «Ювентус» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • ЦСКА выиграет серию всухую?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Боруссия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.62
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры