Шварц: «Динамо» не будет недооценивать «Тамбов»

Главный тренер московскогоподелился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России против

«Нам предстоит первая домашняя игра после зимнего перерыва, мы хотим проявить себя так же, как во встрече со "Спартаком" в Кубке России (2:0). Несмотря на проблемы "Тамбова", нельзя недооценивать их. Мы максимально сконцентрированы перед матчем.

Думаю, что команда будет полностью готова. Мы понимаем, что нас ждет важная и сложная игра. Не секрет, что мы будем фаворитами. Нам будет интересно посмотреть, как наша молодая команда справится с игрой первым номером. Не знаю всех проблем "Тамбова", это не моя головная боль, но хорошо, что у команды появилась возможность доиграть этот чемпионат», — сказал Шварц «Р-Спорту».

Матч «Динамо» — «Тамбов» пройдет в Москве 7 марта.