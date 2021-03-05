ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рейнджерс» забросили шесть шайб в ворота «Рейнджерс» НХЛ. «Рейнджерс» без Панарина разгромили «Нью-Джерси», «Питтсбург» проиграл «Филадельфии»
  • 09:05
    • «Вашингтон» выиграл у «Клипперс», Уэстбруку не хватило одного подбора для очередного трипл-дабла
  • 01:06
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» минимально проиграл «Челси»
    Все новости спорта

    Шварц: «Динамо» не будет недооценивать «Тамбов»

    Футбол Футбол России РПЛ Динамо Тамбов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России против «Тамбова».

    Сандро Шварц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сандро Шварц

    «Нам предстоит первая домашняя игра после зимнего перерыва, мы хотим проявить себя так же, как во встрече со "Спартаком" в Кубке России (2:0). Несмотря на проблемы "Тамбова", нельзя недооценивать их. Мы максимально сконцентрированы перед матчем.

    Думаю, что команда будет полностью готова. Мы понимаем, что нас ждет важная и сложная игра. Не секрет, что мы будем фаворитами. Нам будет интересно посмотреть, как наша молодая команда справится с игрой первым номером. Не знаю всех проблем "Тамбова", это не моя головная боль, но хорошо, что у команды появилась возможность доиграть этот чемпионат», — сказал Шварц «Р-Спорту».

    Матч «Динамо» — «Тамбов» пройдет в Москве 7 марта.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левантийцы не проиграют дома «подводникам»?
  • «Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Второй матч со «Спартаком» ЦСКА проведет увереннее?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Сколько голов подарит второй матч в Ярославле?
  • «Локомотив» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.82
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Валенсия — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Шальке — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры