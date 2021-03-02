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    Рыжиков рассказал об отсутствии зарплаты в течении пяти месяцев

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    Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков пролил свет на финансовые проблемы в клубе.

    Сергей Рыжиков
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    Сергей Рыжиков

    «В декабре или январе получили от приставов 22 тысячи рублей. Это я получил последний раз зарплату за сентябрь. Считайте: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль — пять месяцев без зарплаты.

    И это не только у меня такая ситуация. Административный штаб, медицинский штаб, работники клуба и пять футболистов, которые у нас остались. Ребята, которые уже ушли из клуба, наверное, какие-то выплаты получили.

    А тем, кто остался, пока ни копейки не выплатили. Нам пообещали до четверга какие-то деньги выплатить. Посмотрим, как сдержит свое слово руководство клуба.

    Есть денежки, конечно. Вкладывал в недвижимость — дай бог супруге здоровья, она всем этим занимается. Пока супруга меня кормит», — сказал Рыжиков в интервью «Спорт-Экспрессу».

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