Миранчук: В Бергамо начинают меня узнавать

Российский полузащитник «Аталанты»рассказал, что ему нравится в Бергамо, и прокомментировал получение приза лучшему футболисту января в составе бергамасков.

«Не ожидал, но очень рад получить награду игрока месяца. Благодарен всем, кто за меня голосовал. Надеюсь, буду и дальше приносить пользу команде.

Что мне понравилось в Бергамо? Очень нравится Верхний город, там очень красиво. И вообще — мне нравится Бергамо.

Потихоньку начинают узнавать меня в кафе, все очень добры, с улыбкой подходят и говорят всегда: "Forza Atalanta!".

Мне это нравится, я очень рад, что такие люди здесь живут», — сказал Миранчук пресс-службе «Аталанты».