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    Миранчук: В Бергамо начинают меня узнавать

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    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал, что ему нравится в Бергамо, и прокомментировал получение приза лучшему футболисту января в составе бергамасков.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Не ожидал, но очень рад получить награду игрока месяца. Благодарен всем, кто за меня голосовал. Надеюсь, буду и дальше приносить пользу команде.

    Что мне понравилось в Бергамо? Очень нравится Верхний город, там очень красиво. И вообще — мне нравится Бергамо.

    Потихоньку начинают узнавать меня в кафе, все очень добры, с улыбкой подходят и говорят всегда: "Forza Atalanta!".

    Мне это нравится, я очень рад, что такие люди здесь живут», — сказал Миранчук пресс-службе «Аталанты».

    Интервью Миранчука
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