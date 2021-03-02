Миранчук: В Бергамо начинают меня узнавать

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
«Не ожидал, но очень рад получить награду игрока месяца. Благодарен всем, кто за меня голосовал. Надеюсь, буду и дальше приносить пользу команде.
Что мне понравилось в Бергамо? Очень нравится Верхний город, там очень красиво. И вообще — мне нравится Бергамо.
Потихоньку начинают узнавать меня в кафе, все очень добры, с улыбкой подходят и говорят всегда: "Forza Atalanta!".
Мне это нравится, я очень рад, что такие люди здесь живут», — сказал Миранчук пресс-службе «Аталанты».
Интервью Миранчука