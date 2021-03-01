ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Елизавета ТуктамышеваТуктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко
  • 18:56
    • СМИ: Ибрагимович из-за травмы пропустит оба матча Лиги Европы с «МЮ»
  • 18:43
    • Биатлонист Иродов выиграл золото в спринте на ЧМ среди юниоров
  • 18:23
    • Сноубордист Логинов завоевал золото ЧМ в параллельном гигантском слаломе, у Надыршиной — серебро
  • 18:08
    • Полиция проводит обыски и допросы в офисах «Барселоны»
  • 16:19
    • Голкипер «Сочи» может перейти в «Зенит»
    Все новости спорта

    СМИ: Ибрагимович из-за травмы пропустит оба матча Лиги Европы с «МЮ»

    Футбол Милан Серия A Футбол Италии Манчестер Юнайтед Футбол Англии Лига Европы Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович из-за повреждения может пропустить оба матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.

    Златан Ибрагимович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Златан Ибрагимович

    У футболиста выявлено повреждение длинной приводящей мышцы левого бедра. Сообщается, что нападающий пройдет новое обследование через 10 дней.

    3 марта «Милану» предстоит провести матч с «Удинезе» в рамках чемпионата Серии А, 7 марта пройдет игра с «Вероной».

    11 марта «россонери» в плей-офф Лиги Европы встретятся с бывшим клубом Ибрагимовича — «Манчестер Юнайтед». Ответный матч состоится 18 марта.

    В нынешнем сезоне нападающий забил 16 мячей и отдал 2 голевые передачи в 21 игре за «Милан» во всех турнирах.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Мадриде не будет результативного поединка?
  • «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Эвертон» продлит ужасную серию «Саутгемптона» в АПЛ?
  • «Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Кузнецова стартует в Дохе с победы над Азаренко?
  • Кузнецова — Азаренко. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.32
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эвертон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кузнецова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры