СМИ: Ибрагимович из-за травмы пропустит оба матча Лиги Европы с «МЮ»

Нападающий «Милана»из-за повреждения может пропустить оба матча 1/8 финала Лиги Европы против, сообщает Goal

У футболиста выявлено повреждение длинной приводящей мышцы левого бедра. Сообщается, что нападающий пройдет новое обследование через 10 дней.

3 марта «Милану» предстоит провести матч с «Удинезе» в рамках чемпионата Серии А, 7 марта пройдет игра с «Вероной».

11 марта «россонери» в плей-офф Лиги Европы встретятся с бывшим клубом Ибрагимовича — «Манчестер Юнайтед». Ответный матч состоится 18 марта.

В нынешнем сезоне нападающий забил 16 мячей и отдал 2 голевые передачи в 21 игре за «Милан» во всех турнирах.