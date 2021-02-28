Промес сыграет с первых минут против «Рубина»

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
«Спартак»: Максименко, Мозес, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Зобнин, Хендрикс, Понсе, Промес, Соболев.
Запасные: Селихов, Ребров, З. Бакаев, Кутепов, Крал, Ещенко, Умяров, Гапонов, Маркитесов.
«Рубин»: Дюпин, Зуев, Уремович, Старфельт, Самошников, Абильдгор, Макаров, Мусаев, Шатов, Кварацхелия, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Бегич, Зотов, Йевтич, Суриков, Пухаев, С. Бакаев, Игнатьев.
«Спартак» и «Рубин» начнут в 14:00 по мск. Редакция LiveSport.Ru сделала прогноз на этот поединок.