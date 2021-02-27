Игроки «Шальке» просят уволить главного тренера

Большинство игроковнедовольны работой главного тренера, сообщает Sky Sport Deutschland.

Как утверждает источник, они просят заменить его. Футболисты недовольство работой тренера. Их не устраивает тренировочная и тактическая работа.

Указано также, что специалист иногда путал своих игроков и игроков соперников. Также у футболистов есть разочарование в работе тренера по физподготовке Вернера Лойтхарда. Они считают, что по его вине в команде много травмированных.

Правда, что желающих занять место Гросса пока нет. Ранее появилась информация, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в «Шальке».

«Шальке» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Бундеслиге, имея в активе лишь девять очков после 22 матчей.