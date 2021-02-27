«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: счет матча 2:1, обзор голов

в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги обыграл- 2:1.

«Горожане» вышли вперед на 30-й минуте, когда Кевин Де Брейне навесил с правого фланга в центр на линию вратарской, откуда Рубен Диаш ударом головой отправил мяч точно в цель.

«Молотобойцы» отыгрались на 43-й минуте. Владимир Цоуфал прорвался в чужую штрафную с правого фланга, прострелил низом в центр, где мяч после удара Джесси Лингарда покатился на Майкла Антонио и тот с линии ворот подправил его в сетку.

На 68-й минуте хозяева вернули себе минимальный перевес. Рияд Марез прострелил в центр на Джона Стоунса и тот ударом в касание отправил мяч в ворота.

Для «Манчестер Сити» эта победа стала 14-й подряд в АПЛ и 20-й подряд во всех турнирах.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Вест Хэм 2:1 Голы: 1:0 Рубен Диаш (30'), 1:1 Майкл Антонио (43'), 2:1 Джон Стоунс (68') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Илкай Гюндоган (Родриго Эрнандес, 89'), Кевин Де Брёйне, Фернандиньо, Серхио Агуэро (Габриэл Жезус, 61'), Ферран Торрес (Филип Фоден, 65'), Рияд Марез Вест Хэм: Даррен Рэндольф, Аарон Крессвел, Крэйг Доусон, Исса Диоп, Владимир Цоуфаль, Джесси Лингард, Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Бенджамин Джонсон (Саид Бенрахма, 84'), Деклан Райс, Майкл Антонио (Джаррод Боуэн, 84') Предупреждения: Бенджамин Джонсон (28'), Фернандиньо (90')

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает первое место (62 очка), а «Вест Хэм» — четвертое (45 оков).