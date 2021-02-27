«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: счет матча 2:1, обзор голов

«Горожане» вышли вперед на 30-й минуте, когда Кевин Де Брейне навесил с правого фланга в центр на линию вратарской, откуда Рубен Диаш ударом головой отправил мяч точно в цель.
«Молотобойцы» отыгрались на 43-й минуте. Владимир Цоуфал прорвался в чужую штрафную с правого фланга, прострелил низом в центр, где мяч после удара Джесси Лингарда покатился на Майкла Антонио и тот с линии ворот подправил его в сетку.
На 68-й минуте хозяева вернули себе минимальный перевес. Рияд Марез прострелил в центр на Джона Стоунса и тот ударом в касание отправил мяч в ворота.
Для «Манчестер Сити» эта победа стала 14-й подряд в АПЛ и 20-й подряд во всех турнирах.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает первое место (62 очка), а «Вест Хэм» — четвертое (45 оков).