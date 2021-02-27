«Эйбар» — «Уэска»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче 25-го тура испанской Примеры.

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Встреча, которая прошла на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа», завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 81-й минуте после гола Сандро Рамиреса. Спустя две минуты Папе Диоп восстановил паритет.

Футбол. Испания. Примера Эйбар — Уэска 1:1 Голы: 0:1 Сандро Рамирес (81'), 1:1 Папе Диоп (83') Эйбар: Родригес Йоэль, Педро Бигас (Анайц Арбилья, 17'), Паулу Оливейра, Хосе Анхель (Рафаэл Суареш, 78'), Алехандро Посо, Папе Диоп, Эдуардо Экспозито, Педро Леон (Алейш Гарсия, 79'), Бриан Хиль (Кевин Родригеш, 78'), Серхи Энрич (Йосинори Муто, 70'), Энрике Гарсия Уэска: Альваро Фернандес, Пабло Инсуа, Хорхе Пулидо, Димитриос Сиовас, Идрисса Думбия (Микель Рико, 64'), Пабло Маффео (Педро Лопес, 87'), Давид Феррейро, Хавьер Галан, Хайме Сеоане, Рафаэль Мир Висенте (Серхио Гомес, 87'), Даниэль Эскрих (Сандро Рамирес, 73') Предупреждения: Хавьер Галан (36'), Пабло Маффео (40'), Хосе Анхель (60'), Педро Леон (73')

В турнирной таблице испанской Примеры «Эйбар» занимает 16-е место (22 очка), а «Уэска» — 20-е (20 очков).