Бернарду Силва: Мы старались играть с «Боруссией» проще и не ошибаться

Полузащитник «Манчестер Сити»поделился впечатлениями после победы над менхенгладбахской(2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Силва записал на свой счет первый гол и ассист, и был признан лучшим игроком матча.

«Это была хорошая для нас игра, очень важная. Знаем, насколько тяжело может быть в таком турнире: допускаешь ошибку, и ты вылетел. Мы старались играть проще и не ошибаться.

Обычно удары головой — не мой конек! Много работаю над ними и даже соревнуюсь с Рубеном [Диашем], кто забьет больше. Рад, что сегодня помог команде.

Канселу — потрясающий игрок, у нас с ним хорошее взаимопонимание. Получил от него прекрасную передачу. Вообще, у него — фантастический сезон.

Я играл с ним в "Бенфике" в течение семи лет — мы ведь из одного поколения. Я знаю его очень хорошо, он знает мою скорость...

И он очень хорош в выполнении таких подач. Получился очень хороший гол. Качество его передач высоко, и я очень за него рад», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.