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    «Аталанта» в меньшинстве проиграла «Реалу»

    «Аталанта» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Аталанта» потерпела поражение от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Бергамо, завершилась со счетом 0:1.

    Хозяева остались в меньшинстве уже на 17-й минуте, когда Ремо Фройлер получил красную карточку за то, что сбил Ферлана Менди, который мог выйти один на один с вратарем.

    Именно Менди и стал героем встречи. На 86-й минуте француз нанес прицельный удар метров с двадцати, идеально закрутив мяч в угол ворот.

    Полузащитник бергамцев Алексей Миранчук весь матч просидел на скамейке запасных.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Аталанта — Реал Мадрид 0:1
    Гол: 0:1 Ферлан Менди (86') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Йоаким Мехле (Хосе Луис Паломино, 85'), Робин Гозенс, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Маттео Пессина, Луис Мурьель (Йосип Иличич, 56'), Дуван Сапата (Марио Пашалич, 30') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Марко Асенсио (Серхио Аррибас, 76'), Винисиус Жуниор (Мариано Диас, 58'), Иско (Уго Дуро, 76') Предупреждения: Каземиро (23'), Ферлан Менди (55'), Робин Гозенс (71') Удаление: Ремо Фройлер (17')

    Ответная игра пройдет в Мадриде 16 марта.

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