Лисакович и Камано в атаке «Локомотива» на матч с «Тамбовом»

«Локомотив» и «Тамбов» определились со стартовыми составами на матч 1/8 Кубка России.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Черный, Сильянов, Мурило, Куликов, Магкеев, Титков, Иосифов, Агеев, Эдер.

«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Васиев, Шахов, Гигашвили, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Карапузов, Алиев, Минаев.

Запасные: Чагров, Чабанов, Николас, Меренчуков, Климов.

Победит ли «Локомотив» в этом матче и если да, то с каким результатов. В этом разбиралась редакция LiveSport.Ru, которая предлагает свой прогноз на поединок.