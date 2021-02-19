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    «Локомотив» удалил из календаря матч с «Тамбовом» в Кубке России

    Футбол Кубок России Футбол России Локомотив Тамбов
    Матч 1/8 финала Кубка России между московским «Локомотивом» и «Тамбовом» исчез из календаря на сайте «железнодорожников».

    «Тамбов»
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    «Тамбов»

    Кроме этого, также не доступна покупка билетов на данную встречу, которая запланирована на воскресенье, 21 февраля, в Москве.

    Напомним, «Тамбов» испытывает серьезные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 миллионов рублей.

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    • 16 февраля стало известно, что клубы РПЛ поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги. Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

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