«Локомотив» удалил из календаря матч с «Тамбовом» в Кубке России

Матч 1/8 финала Кубка России между московскимисчез из календаря на сайте «железнодорожников».

Кроме этого, также не доступна покупка билетов на данную встречу, которая запланирована на воскресенье, 21 февраля, в Москве.

Напомним, «Тамбов» испытывает серьезные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 миллионов рублей.

16 февраля стало известно, что клубы РПЛ поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги. Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.