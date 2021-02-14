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    «Вест Бромвич» отобрал очки у «Манчестер Юнайтед»

    «Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    Встреча, которая прошла на стадионе «Хоуторнс», завершилась со счетом 1:1.

    «Дрозды» открыли счет уже на 2-й минуте, когда Конор Галлахер исполнил классную подачу с правого фланга в центр на линию вратарской, где Мбайе Дьян ударом головой отправил мяч точно в цель.

    «Красные дьяволы» отыгрались на 44-й минуте. Люк Шоу выполнил подачу с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда Бруну Фернандеш ударом с лета отправил мяч в шестерку ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Бромвич — Манчестер Юнайтед 1:1
    Голы: 1:0 Мбайе Дьян (2'), 1:1 Бруну Фернандеш (44') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Ли Пелтье (Дарнелл Ферлонг, 46'), Матеус Перейра, Конор Галлахер, Роберт Снодграсс (Мэтт Филлипс, 87'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Окай Йокушлу (Джейк Ливермор, 67'), Мбайе Дьян Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Антони Марсьяль (Мэйсон Гринвуд, 66'), Маркус Рашфорд, Фред (Донни ван де Бек, 79'), Бруну Фернандеш, Скотт МакТоминай, Эдинсон Кавани Предупреждения: Конор Галлахер (37'), Кайл Бартли (61'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс (79'), Роберт Снодграсс (85'), Мбайе Дьян (89')

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает второе место (46 очков), а «Вест Бромвич» — 19-е (13 очков).

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