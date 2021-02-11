Лопетеги прокомментировал победу «Севильи» над «Барселоной»

Главный тренер— о победе в первом полуфинальном матче Кубка Испании над(2:0).

«Команда провела отличный матч с серьезным соперником, находящимся в хорошей форме. Чтобы бороться с "Барселоной", нужно сыграть на высочайшем уровне, и "Севилья" это сделала. Они создавали моменты за счет уровня игроков в нападении, но у нас было больше шансов.

Так или иначе нам все еще предстоит самое сложное — сыграть в Барселоне. Сейчас мы в перерыве нашего 180-минутного противостояния. Учитывая историю "Барсы", нам будет тяжело, и мы это знаем, как и любая команда, которая едет играть на Камп Ноу», — приводит слова Лопетеги Marca.

Ответная встреча пройдёт в Барселоне 3 марта.