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    Лопетеги прокомментировал победу «Севильи» над «Барселоной»

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Барселона Севилья
    Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги — о победе в первом полуфинальном матче Кубка Испании над «Барселоной» (2:0).

    Юлен Лопетеги
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    Юлен Лопетеги

    «Команда провела отличный матч с серьезным соперником, находящимся в хорошей форме. Чтобы бороться с "Барселоной", нужно сыграть на высочайшем уровне, и "Севилья" это сделала. Они создавали моменты за счет уровня игроков в нападении, но у нас было больше шансов.

    Так или иначе нам все еще предстоит самое сложное — сыграть в Барселоне. Сейчас мы в перерыве нашего 180-минутного противостояния. Учитывая историю "Барсы", нам будет тяжело, и мы это знаем, как и любая команда, которая едет играть на Камп Ноу», — приводит слова Лопетеги Marca.

    Ответная встреча пройдёт в Барселоне 3 марта.

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