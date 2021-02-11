Ласарте возглавил сборную Чили

сообщила о том, что новым главным тренером национальной команды стал

Контракт 59-летнего уругвайца рассчитан до конца отборочного этапа на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

В случае выхода сборной в финальный этап мундиаля, соглашение будет продлено автоматически.

До сих пор Ласарте работал исключительно на клубном уровне. Он возглавлял такие команды, как «Реал Сосьедад» и «Насьональ»

Ранее сборную Чили возглавлял Рейнальдо Руэда — под его руководством команда отыграл четыре матча отбора, одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения.

На данный момент чилийцы занимают шестое место в турнирной таблице.