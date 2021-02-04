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    Семак: Молодежь смотрелась очень неплохо — есть пища для размышлений

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги первого игрового дня на втором сборе команды в Дубае.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    В четверг, 4 февраля, сине-бело-голубые всухую обыграли «Арарат-Армению» (4:0) и «Ноа» (3:0).

    «Непросто, конечно, с точки зрения эмоций — две игры в один день.

    Но это очень хорошо, что у нас есть такая возможность — практически каждый футболист получил 90 минут игрового времени за исключением тех, кому нужно было сыграть немного меньше.

    Что касается самих матчей, то они по-разному складывались, но тот объем работы, который нужен, был выполнен. Были очень хорошие моменты для анализа. Побеждать всегда приятно.

    Наша молодежь, которая играла вечером, тоже смотрелась очень неплохо — есть пища для размышлений.

    В целом все идет по плану, будем готовиться дальше к нашим следующим тренировочным матчам.

    Получились два совершенно разных по опыту и возрасту состава. Мы приняли такое решение — более опытный состав сыграл утром, потому как поле, на котором мы тренируемся, немножко мягче.

    Состав из более взрослых игроков был выбран на первый матч из-за состояния газона в том числе. Для молодых игроков нет принципиальной разницы, и то и другое поле хорошего качества.

    Было желание разбавить вечерний состав более опытными футболистами. Но есть определенные моменты, которые нам интересны и важны. Плюс мы учитывали то, сколько кому нужно играть.

    В первом составе у нас тоже было четыре игрока, которые не сыграли всю игру. Плюс определенные взаимодействия, которые мы хотели посмотреть.

    Поэтому и выбрали такой состав на второй матч. Задачи, которые были у нас, мы постепенно решаем», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

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