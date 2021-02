Жуан Феликс заразился коронавирусом

Нападающийсдал положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба «матрасников».

21-летний португалец находится у себя дома на самоизоляции, в соответствии с мерами безопасности, введенными в чемпионате Испании на фоне пандемии коронавируса.

Our player @joaofelix70 has tested positive for COVID-19.

He’s isolating at home, in compliance with the health authorities’ guidelines.