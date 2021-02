«Рома» подписала американского защитника

Защитник американского «Далласа»продолжит карьеру в римской

Предварительный контракт с футболистом рассчитан до 2025 года. До июня 2021 года футболист будет выступать за римлян на правах аренды, после чего итальянцы выкупят игрока за 6,75 млн евро.

19-летний Рейнолдс, выступающий на позиции правого защитника, является воспитанником «Далласа».

За основную команду он провел 31 матч и отметился шестью результативными передачами.

Футболист имеет опыт выступления за молодежные сборные США различных возрастов.

🤝 Welcome to #ASRoma, Bryan Reynolds! 🇺🇸

As a club we are proud to continue supporting missing children charities around the world — working together to improve the chances that youngsters across the globe will be returned home safely. ♥️ pic.twitter.com/JaM9oK0Ea3