«Эйбар» — «Севилья»: счет матча 0:2, обзор голов

Футболисты «Севильи»
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Андалузская команда вышла вперед на 28-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Лукас Окампос.
На 55-й минуте окончательный результат установил Жоан Жордан после передачи Алейша Видаля.
Футбол. Испания. Примера
Эйбар — Севилья 0:2
Голы: 0:1 Лукас Окампос (пенальти) (28'), 0:2 Жоан Жордан (55') Эйбар: Марко Дмитрович (Родригес Йоэль, 61'), Педро Бигас, Паулу Оливейра, Алехандро Посо (Роберто Корреа, 75'), Анайц Арбилья, Pape Kouli Diop (Алейш Гарсия, 75'), Эдуардо Экспозито, Такаси Инуи (Педро Леон, 46'), Бриан Хиль, Йосинори Муто (Серхи Энрич, 60'), Энрике Гарсия Севилья: Яссин Буну, Серджи Гомес (Диего Карлос, 82'), Жюль Кунде, Хесус Навас (Алейш Видаль, 46'), Маркос Акунья (Карим Рекик, 7'), Жоан Жордан, Оливер Торрес (Иван Ракитич, 70'), Фернандо, Лукас Окампос, Сусо (Мунир Эль-Хаддади, 82'), Юссеф Эн-Несири Предупреждения: Паулу Оливейра (9'), Pape Kouli Diop (17'), Серджи Гомес (20'), Анайц Арбилья (62'), Роберто Корреа (78'), Мунир Эль-Хаддади (90'), Иван Ракитич (90')
В турнирной таблице испанской Примеры «Севилья» занимает третье место (39 очков), а «Эйбар» — 15-е (20 очков).