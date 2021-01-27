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    Кварахцелия может перейти в «Наполи»

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    Атакующий полузащитник «Рубина» Хвича Кварахцелия может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

    Хвича Кварахцелия
    Хвича Кварахцелия

    Как сообщает Croco.ge, на 19-летнего грузинского футболиста претендует «Наполи».

    Итальянский клуб уже ведет переговоры с руководством «Рубина».

    При этом генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов заявил, что у него нет информации о предложении «Наполи» по Кварахцелии.

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    • «Я не знаю об интересе "Наполи", официальных предложений не поступало. Но 25 миллионов — хорошая цена», — приводит слова Сайманова «Бизнес Online».

    В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 16 матчей за «Рубин», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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