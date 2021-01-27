Кварахцелия может перейти в «Наполи»

Атакующий полузащитник «Рубина»может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Croco.ge, на 19-летнего грузинского футболиста претендует «Наполи».

Итальянский клуб уже ведет переговоры с руководством «Рубина».

При этом генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов заявил, что у него нет информации о предложении «Наполи» по Кварахцелии.

«Я не знаю об интересе "Наполи", официальных предложений не поступало. Но 25 миллионов — хорошая цена», — приводит слова Сайманова «Бизнес Online».

В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 16 матчей за «Рубин», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.