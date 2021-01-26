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    Худяков: Проект «Кубань» мне интересен, но пока я спортивный директор «Тамбова»

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    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию о своем назначении на должность генерального директора «Кубани».

    Павел Худяков
    Павел Худяков

    Ранее генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб вскоре может прекратить существование.

    «В данный момент я спортивный директор ФК "Тамбов". В ближайшие 10 дней все станет ясно и понятно. Надо понимать, в какую сторону все решится с "Тамбовом".

    Есть ли предложение от "Кубани"? Есть. Это развивающийся клуб, за ним стоят серьезные руководители.

    Там инфраструктура, соответствующая премьер-лиге. Серьезные задачи. Мне этот проект интересен», — сказал Худяков «Матч ТВ».

    Худяков стоял у истоков «Тамбова», пройдя с клубом путь от ПФЛ до РПЛ.

    «Кубань» занимает второе место в южной группе ПФЛ.

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