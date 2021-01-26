Худяков: Проект «Кубань» мне интересен, но пока я спортивный директор «Тамбова»

Спортивный директор «Тамбова»прокомментировал информацию о своем назначении на должность генерального директора

Ранее генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб вскоре может прекратить существование.

«В данный момент я спортивный директор ФК "Тамбов". В ближайшие 10 дней все станет ясно и понятно. Надо понимать, в какую сторону все решится с "Тамбовом".

Есть ли предложение от "Кубани"? Есть. Это развивающийся клуб, за ним стоят серьезные руководители.

Там инфраструктура, соответствующая премьер-лиге. Серьезные задачи. Мне этот проект интересен», — сказал Худяков «Матч ТВ».

Худяков стоял у истоков «Тамбова», пройдя с клубом путь от ПФЛ до РПЛ.

«Кубань» занимает второе место в южной группе ПФЛ.