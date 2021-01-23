«Севилья» — «Кадис»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 20-го тура чемпионата Испаниина своем поле разгромиласо счетом 3:0.

Все три мяча забил нападающий хозяев Юссеф Эн-Несери, поразивший ворота соперника на 35-й, 39-й и 62-й минутах.

Этот хет-трик помог марокканцу выйти на первое место в списке бомбардиров Примеры нынешнего сезона.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Кадис 3:0 Голы: 1:0 Юссеф Эн-Несири (35'), 2:0 Юссеф Эн-Несири (39'), 3:0 Юссеф Эн-Несири (62') Севилья: Яссин Буну, Серджи Гомес, Жюль Кунде, Хесус Навас (Алейш Видаль, 77'), Маркос Акунья, Иван Ракитич (Жоан Жордан, 65'), Оливер Торрес (Уссама Идрисси, 85'), Фернандо (Неманья Гудель, 46'), Лукас Окампос, Сусо (Мунир Эль-Хаддади, 77'), Юссеф Эн-Несири Кадис: Херемиас Ледесма, Juan Cala, Педро Алькала, Isaac Carcelen, Marc Baro, Jens Joensson (Jairo, 59'), Fali, Salvi Sanchez (Alberto Perea, 46'), Alex Fernandez (Filip Malbasic, 81'), Энтони Лосано (Manuel Nieto, 81'), Alvaro Negredo (Jon Ander, 81') Предупреждения: Педро Алькала (37'), Salvi Sanchez (45'), Juan Cala (81'), Неманья Гудель (90')

«Севилья» занимает третье место, набрав 36 очков в 19 встречах. «Кадис» идет девятым, имея 24 очка после 20 игр.

30 января «Севилья» сыграет в гостях с «Эйбаром». «Кадис» 31 января примет «Атлетико».