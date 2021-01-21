«Ливерпуль» — «Бернли»: счет 0:1, обзор гола

В матче 18 тура АПЛна своем поле проигралсо счетом 0:1.

Единственный гол в игре забил Эшли Барнс. Игрок точно пробил с пенальти на 83 минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Бёрнли 0:1 Гол: 0:1 Эшли Барнс (пенальти) (83') Ливерпуль: Алисон Бекер, Фабиньо, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Тьяго Алькантара, Шердан Шакири (Такуми Минамино, 84'), Садио Мане, Алекс Окслейд-Чемберлен (Мохамед Салах, 57'), Дивок Ориги (Роберто Фирмино, 57') Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор (Эрик Питерс, 49'), Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Роберт Брэйди (Йоханн Берг Гудмундссон, 65'), Эшли Вествуд, Крис Вуд, Эшли Барнс Предупреждения: Эшли Барнс (39'), Фабиньо (45'), Жоэль Матип (87')

«Мерсисайдцы» после этого матча имеют 34 очка. От первой строчки «красных» отделяют уже 6 очков. «Бернли» набрал 19 пунктов и поднялся на 16 место.