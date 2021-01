Защитник «МЮ» официально присоединился к «Байеру»

Защитник «Манчестер Юнайтед»продолжит карьеру в леверкузенском, сообщает клубная пресс-служба.

В ближайшее время 23-летний футболист пройдет медицинское обследование в команде Бундеслиги.

Сумма сделки не раскрывается, но по данным СМИ она составила до 2 миллионов евро.

Футболист сборной Нидерландов выступал за «МЮ» с 2014 года, перейдя из академии «Аякса».

С тех пор он успел поиграть в аренде за «Кристал Пэлас» и «Фулхэм», а за основную команду «Манчестер Юнайтед» в общей сложности провел 30 встреч, отметившись одной голевой передачей.

В нынешнем сезоне Фосу-Менса выходил на поле 3 раза.

🚨 TRANSFER NEWS 🚨

Timothy Fosu-Mensah has joined Bayer 04 from Manchester United.

Welcome to the Werkself, Timothy! pic.twitter.com/L8amR13jxJ