Ковач: Головин — очень важный игрок «Монако», а наша цель — беречь его

Главный тренер «Монако»поделился мнением об игре, а также отметил его значимость для команды.

«Никто не ожидал, что он забьет через пять секунд после выхода на поле. Александр — большой игрок, хороший человек и даже для меня еще не открыт полностью как футболист, потому что он пока мало играл.

Я был разочарован, когда медицинский персонал сказал мне, что нужно подождать, прежде чем можно будет вернуть его на поле. Здорово, что он чувствует себя хорошо, но мы не торопимся, идем шаг за шагом. Было бы слишком опасно заставить его начать встречу с первых минут прямо сейчас. Как и в случае с Бен Йеддером, мы постепенно увеличим его игровое время. Риск состоит в том, что он захочет сделать больше, чем может сейчас. Головин — очень важный игрок "Монако", а наша цель — беречь его», — цитирует Ковача пресс-служба «Монако».