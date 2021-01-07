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    СМИ: ЦСКА интересуется опорником «Виктории Пльзень»

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    Полузащитник «Виктории Пльзень» Лукаш Калвах может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает Deniku Sport.

    Лукаш Калвах
    Лукаш Калвах

    По данным издания, чешский клуб готов продать 25-летнего опорника за 100 миллионов крон (3,8 миллиона евро).

    В качестве замены Калваху «Виктория Пльзень» может купить Камсо Мара из либерецкого «Слована», по которому уже начались предварительные переговоры.

    25-летний Калвах в текущем сезоне стал автором двух голевых передач в 17 матчах во всех турнирах.

    Контракт футболиста истекает летом 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро. 0

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