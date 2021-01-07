СМИ: ЦСКА интересуется опорником «Виктории Пльзень»

Лукаш Калвах
globallookpress.com
По данным издания, чешский клуб готов продать 25-летнего опорника за 100 миллионов крон (3,8 миллиона евро).
В качестве замены Калваху «Виктория Пльзень» может купить Камсо Мара из либерецкого «Слована», по которому уже начались предварительные переговоры.
25-летний Калвах в текущем сезоне стал автором двух голевых передач в 17 матчах во всех турнирах.
Контракт футболиста истекает летом 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро. 0