ПСЖ объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера

Французский клубобъявил о назначениина пост главного тренера команды.

Аргентинский специалист подписал контракт до 30 июня 2022 года с возможностью продления соглашения еще на год.

ПСЖ ранее официально объявил о прекращении сотрудничества с тренером Томасом Тухелем.

«Я очень рад и для меня большая честь стать новым тренером "ПСЖ". Благодарю руководство клуба за оказанное мне доверие.

Как вы знаете, эта команда всегда занимала в моем сердце особое место. У меня остались прекрасные воспоминания об этом, особенно об уникальной атмосфере на "Парк де Пренс".

Сегодня я вернулся в клуб и с нетерпением жду возможности поработать с одними из самых талантливых игроков в мире.

У этой команды фантастический потенциал, и я сделаю все, чтобы оптимизировать результаты "ПСЖ" во всех соревнованиях.

Мы с моими помощниками также сделаем все возможное, чтобы придать команде тот боевой и атакующий стиль игры, который всегда любили парижские фанаты», — сказал Почеттино клубной пресс-службе.

Отметим, что 48-летний Маурисио Почеттино выступал за «ПСЖ» в период с 2001 по 2003 год. Он выиграл с командой Кубок Интертото-2001.

Аргентинец оставался без работы с момента увольнения из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года.

Парижане после 17 туров находятся на третьей строчке в чемпионате Франции, набрав 35 очков и отставая от лидирующего «Лилля» на 1 балл.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Барселоной».

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