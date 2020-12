Колашинац вернулся в «Шальке»

Защитник «Арсенала»продолжит сезон в чемпионате Германии.

Официально завершен процесс перехода футболиста в «Шальке» на правах аренды до конца сезона. При этом, по информации СМИ, «Арсенал» возьмет на себя часть зарплаты игрока.

Босниец ранее выступал за клуб из Гельзенкирхена с 2012 по 2017 год.

В текущем сезоне АПЛ Колашинац провел лишь один матч. Его контракт с английским клубом истекает летом 2022 года.

Best wishes for your return to #S04 and good luck for the rest of the season, Seo 👍 pic.twitter.com/RzQukbiD9H