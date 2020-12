Симеоне с «Хетафе» проведет 500 игру на посту главного тренера «Атлетико»

30 декабря мадридский «Атлетико» примет на своем поле «Хетафе» в матче 16-го тура испанской Ла Лиги.

Этот матч станет юбилейным, 500-м, для Диего Симеоне на посту главного тренера «Атлетико», сообщает Marca.

В предыдущих 499 поединках его команда одержала 300 побед при 118 ничьих и 81 поражении.

