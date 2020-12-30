«МЮ» — «Вулверхэмптон»: счет матча 1:0, обзор голов

В матче 16-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 3-й компенсированной минуте. После длинного паса от Бруну Фернандеша Рашфорд вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и удачно пробил с рикошетом от Ромена Сеса в ближний угол ворот Патрисиу.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон 1:0 Гол: 1:0 Маркус Рашфорд (90') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Алекс Теллес (Люк Шоу, 46'), Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Мэйсон Гринвуд (Антони Марсьяль, 64'), Бруну Фернандеш (Скотт МакТоминай, 90'), Неманья Матич, Эдинсон Кавани Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Конор Коди, Ромен Сес, Макс Килман, Ki-Jana Hoever, Райан Айт Нури, Рубен Невеш, Vitinha (Даниэл Поденсе, 55'), Жоау Моутинью, Педру Нету (Фабиу Силва, 68'), Адама Траоре Предупреждения: Маркус Рашфорд (50'), Руй Патрисиу (73')

«Манчестер Юнайтед» набрал 30 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон», имея в активе 21 очко, занимает 12-е место. 0