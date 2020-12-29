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    Месси и Суарес в 2022 году могут воссоединиться в клубе Бекхэма

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    Капитан «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Атлетико» Луис Суарес могут вновь воссоединиться к одному клубе, информирует Goal со ссылкой на Catalunya Radio.

    Лионель Месси и Луис Суарес
    Лионель Месси и Луис Суарес

    Как передает источник, интерес к аргентинцу и уругвайцу проявляется клуб МЛС «Интер Майами», совладельцем которого является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Однако произойти это может не раньше лета 2022 года.

    В текущем сезоне Лионель Месси провел за «Барселону» 18 встреч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до 30 июня 2021 года.

    Луис Суарес в сезоне-2020/2021 отыграл 14 матчей за мадридский «Атлетико». На счету 33-летнего уругвайского форварда семь забитых мячей и одна голевая передача. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2022 года.

    Напомним, что оба игрока выступали за «Барселону» с 2014 по 2020 год. 0

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