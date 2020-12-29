«Барселона» — «Эйбар»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Эйбаром» — 1:1.

На 8-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за фол на Араухо. Однако реализовать одиннадцатиметровый каталонцам не удалось — левее штанги пробил низом Брайтвайт.

На 57-й минуте Кеке отобрал мяч у Араухо почти в центре поля, дошёл до штрафной «Барселоны» и пробил мимо тер Штегена.

Отыгрались каталонцы на 67-й минуте. Коутиньо отправил мяч Фирпо, который от лицевой прострелил в штрафную — и Дембеле в касание пробил в противоход вратарю.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Эйбар 1:1 Голы: 0:1 Энрике Гарсия (57'), 1:1 Усман Дембеле (67') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Клеман Лангле (Серхио Бускетс, 82'), Oscar Mingueza, Серджино Дест (Усман Дембеле, 46'), Миралем Пьянич (Филиппе Коутиньо, 66'), Pedri (Рики Пуч, 89'), Френки де Йонг, Хуниор Фирпо, Антуан Гризманн (Франсиску Тринкан, 66'), Мартин Брайтвайт Эйбар: Марко Дмитрович, Эстебан Бургос (Паулу Оливейра, 73'), Педро Бигас, Рафаэл Суареш, Алехандро Посо, Серхио Альварес, Pape Kouli Diop (Серхио Куберо, 90'), Эдуардо Экспозито, Такаси Инуи, Дамиан Кондзёр (Ресио Хосе, 81'), Энрике Гарсия (Йосинори Муто, 73') Предупреждения: Серхио Альварес (75'), Ресио Хосе (83')

«Эйбар» набрал 16 очков и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице Примеры, «Барселона», имея в активе 25 очков после 15 игр, занимает шестое место. 0