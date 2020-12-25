Уткин — о новом гендиректоре «Локомотива»: Козел пришел растить капусту

Известный блогерсвоеобразно прокомментировал назначениена пост генерального директора «Локомотива».

Ранее на этой неделе в руководстве «Локомотива» произошли очередные изменения. Леонченко заменил на посту гендиректора «железнодорожников» Василия Кикнадзе.

«O, Леонченко-таки назначили… Люди меняются, конечно, но вообще — козел пришел растить капусту. В добрый путь, Локомотив», — написал Уткин в своем твиттере.

«Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 19-ти туров.

Напомним, сообщалось, что новое руководство «Локомотива» не планирует увольнять Марко Николича с поста главного тренера.

O, Леонченко-таки назначили...) Люди меняются, конечно, но вообще — козел пришел растить капусту.

В добрый путь, Локомотив.(( — Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) December 24, 2020

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