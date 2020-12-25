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    Уткин — о новом гендиректоре «Локомотива»: Козел пришел растить капусту

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    Известный блогер Василий Уткин своеобразно прокомментировал назначение Владимира Леонченко на пост генерального директора «Локомотива».

    Василий Уткин
    Василий Уткин

    Ранее на этой неделе в руководстве «Локомотива» произошли очередные изменения. Леонченко заменил на посту гендиректора «железнодорожников» Василия Кикнадзе.

    «O, Леонченко-таки назначили… Люди меняются, конечно, но вообще — козел пришел растить капусту. В добрый путь, Локомотив», — написал Уткин в своем твиттере.

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