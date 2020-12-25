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    Сульшер: С удовольствием наблюдаю за игрой «Лестера» под руководством Роджерса

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    Главный тренер «Ман Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий в преддверии матча 15 тура АПЛ с «Лестером».

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    «В последние годы у нас было несколько хороших матчей с "Лестером". Они очень хорошая команда с очень хорошим тренером, и я с удовольствием наблюдаю за их игрой под руководством Брендана Роджерса. Для нас было большим испытанием поехать на их стадион на матч заключительного тура АПЛ прошлого сезона. Тогда мы прошли его с честью и сумели одержать победу. В той игре я чувствовал, что мы действительно контролируем игру. Я знаю, что теперь всё будет по-другому, потому что сейчас совсем другая стадия сезона», — цитирует Сульшера пресс-служба «манкунианцев».

    «Ман Юнайтед» и «Лестер» занимают третье и второе место соответственно. При этом команды разделяет всего один пункт.

    Игра состоится 26 декабря в 15:30 по московскому времени. 0

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