«Байер» продлил контракт с 17-летним хавбеком

объявил о продлении контракта с атакующим полузащитником

Новое соглашение с 17-летним футболистом рассчитано до лета 2023 года, сообщает пресс-служба «аптекарей».

Летом нынешнего года 17-летний Флориан стал самым молодым автором гола в Бундеслиге, правда, его достижение уже превзошел Юссуфа Мукоко из «Боруссии» Д.

✍️🚨 Florian Wirtz has extended his contract until 2023! pic.twitter.com/zfo1IiSnHv