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    Полузащитник «Шахтера» заинтересовал три итальянских клуба

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    Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Виктор Коваленко находится в шорт-листах сразу трех итальянских клубов, сообщает Youtube-канал «ТаТоТаке».

    Виктор Коваленко
    Виктор Коваленко

    На футболиста нацелились «Аталанта», «Наполи» и «Удинезе». При этом, в случае удачного трансфера, Коваленко могут отправить в аренду в один из бельгийских клубов, так как в Италии есть серьезные ограничения на заявку игроков не из зоны ЕС.

    Ранее появилась информация, что Коваленко не хочет продлевать контракт с «Шахтером», который рассчитан до лета 2021 года, так как уже имеет предварительные договоренности с «Аталантой».

    В текущем сезоне Виктор провел за «Шахтер» 11 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча. 0

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