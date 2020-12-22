Полузащитник «Шахтера» заинтересовал три итальянских клуба

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украинынаходится в шорт-листах сразу трех итальянских клубов, сообщает Youtube-канал «ТаТоТаке».

На футболиста нацелились «Аталанта», «Наполи» и «Удинезе». При этом, в случае удачного трансфера, Коваленко могут отправить в аренду в один из бельгийских клубов, так как в Италии есть серьезные ограничения на заявку игроков не из зоны ЕС.

Ранее появилась информация, что Коваленко не хочет продлевать контракт с «Шахтером», который рассчитан до лета 2021 года, так как уже имеет предварительные договоренности с «Аталантой».

В текущем сезоне Виктор провел за «Шахтер» 11 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча. 0